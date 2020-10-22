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22.10.2020 10:51
Рубрика: Власть

Путин направил приветствие участникам межпартийного форума ШОС+

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения первого межпартийного форума стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и направил приветствие его участникам. Глава государства призвал их сделать упор на координацию международных усилий в борьбе с распространением коронавируса.

Фото: iStock
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Форум проходит 22-23 октября в режиме видеоконференции.

"Укрепление отношений с партнерами по ШОС - один из стратегических приоритетов российской внешней политики", - говорится в послании, которое зачитал на церемонии открытия форума председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Глава государства отметил, что Россия, председательствующая в этом году в ШОС, выступает за наращивание сотрудничества внутри объединения, а также за углубление его взаимодействия с другими членами мирового сообщества. "Поэтому считаю проект ШОС+, предложенный партией "Единая Россия", весьма востребованным", - говорится в документе.

Владимир Путин также назвал весьма актуальной тему форума - "Экономика для людей". Он считает, что "отдельное внимание необходимо уделить проблематике повышения уровня и качества жизни людей, развитию систем здравоохранения с особым упором на координацию международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией".

"Рассчитываю, что проект ШОС+ станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию на благо наших стран и народов", - заявил президент России и пожелал форуму успешной работы.

Напомним, первый международный межпартийный форум ШОС+ проводится по инициативе партии "Единая Россия". Как рассказал ранее председатель комиссии президиума Генсовета ЕР по международной деятельности сенатор Андрей Климов, проект получил название ШОС+, поскольку в нем принимают участие представители ведущих парламентских партий стран не только Шанхайской организации сотрудничества, но и стран БРИКС и СНГ, которые не входят в ШОС, а также ряд партнеров РФ и партии "Единая Россия".

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