Путин: Настоящую демократию невозможно импортировать

Президент России Владимир Путин уверен, что настоящую демократию невозможно привить извне, а у народов стран, которые пошли по этому пути, демократические институты носят имитационный характер. Такое мнение он высказал в ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше", - считает российский лидер.

Он допустил, что в теории это возможно, но добавил, что в реальности с этим не сталкивался.

"Завозные модели демократии", по его мнению, это лишь оболочка, фикция, лишенная внутреннего содержания и даже подобия суверенитета. "У народа там, где реализуется подобные схемы, ничего не спрашивают, а руководители - не более чем вассалы. А за вассалов, как известно, все решает господин", - подчеркнул Владимир Путин.

Он уверен, что только граждане страны вправе определять, в чем их общественный интерес.