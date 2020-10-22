Путин назвал Армению и Азербайджан равными партнерами для РФ

Владимир Путин назвал Армению и Азербайджан равными партнерами для России. При этом Москва, по его словам, занимает такую позицию, которая позволила бы играть существенную роль в качестве посредников в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

"Для нас и Армения, и Азербайджан равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Владимир Путин заметил, что этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. "К сожалению, это факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", - заявил он.

По словам главы государства, на протяжении многих лет мы предлагали разные варианты урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе, для того чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. "Сейчас не буду вдаваться в подробности, но, поверьте мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще немного, один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло. И сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что трагедия в том, что гибнут люди: много потерь со обеих сторон, общее число приближается к 5 тысячам.

"Мы занимаем такую позицию, которая позволила бы нам пользоваться доверием как одной, так и другой стороны, и играть существенную роль в качестве посредников в урегулировании этого конфликта", - отметил президент.

"Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс был найден", - добавил он и рассказал, что находится в тесном контакте и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном, проводит с ними по несколько телефонных разговоров в день.

Путин также выразил надежду на успех встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне и на то, что США будут работать в унисон с Россией в этом вопросе.