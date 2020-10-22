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22.10.2020 20:21
Рубрика: Власть

Путин назвал свою главную цель и смысл жизни

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин рассказал, что не думает о своей роли в истории. Он также признался, что даже ни одной книжки про себя не прочитал.

Путин рассказал об отношении к критике Запада

"Я просто работаю изо дня в день, решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее с тем, чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей", - рассказал Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что не пытается как-то зафиксировать свое место в истории. Главное для президента России - обеспечить интересы российского народа, российского государства.

"Я работаю на укрепление страны, в этом моя главная цель и смысл жизни", - сказал Путин.

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