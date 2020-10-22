Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения личного состава Вооруженных сил и правоохранительных органов пока не планируется. Вопрос будет решаться, исходя из реальной экономической ситуации в стране.

Отвечая на вопрос модератора заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова о предложении Минфина сократить численность личного состава силовых ведомств и изменить порядок их финансирования, глава государства отметил, что министерство финансов всегда выступает за то, чтобы минимизировать расходы.

"Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков чего-то", - заявил президент. "Это просто одно из предложений Министерства финансов. Оно пока до меня даже не дошло. Это пока дискуссия правительственных ведомств между собой", - пояснил он.

Путин добавил, что при принятии окончательных решений будет "исходить из реальной ситуации в экономике, из ситуации, связанной с доходами граждан, в том числе - сотрудников правоохранительной сферы и военных структур государства, соотношения их доходов с гражданским сектором", ситуации на рынке труда и других факторов.

"Повторяю: в практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются, это дискуссии внутри правительства РФ", - добавил он.