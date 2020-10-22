Путин оценил возможность военного союза России и Китая

Президент России Владимир Путин считает, что заключение военного союза между Россией и Китаем возможно, но Москва и Пекин в этом не нуждаются.

В ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" такой вопрос задал по видеосвязи один из китайских участников. "Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия и Китай регулярно проводят морские и сухопутные военные учения на территориях обеих стран и обмениваются "лучшими практиками в сфере военного строительства".

"Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем, и это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями", - сказал российский лидер.

Он считает, что военное сотрудничество с РФ повышает обороноспособность армии Китая. Сейчас Москва и Пекин не ставят перед собой задачу создания военного союза. "Но в принципе и исключать этого не собираемся. Посмотрим", - заключил Путин.