Путин ответил на вопрос об отравлении Навального

Если бы власти РФ хотели отравить Алексея Навального, то не отправили бы его на лечение в Германию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из членов дискуссионного клуба "Валдай" на тему ситуации с оппозиционером. Президент также рассказал, что лично просил Генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд Навального за границу.

"Мы много раз слышали про отравление, - напомнил Путин. - То там, то здесь - это уже много раз звучало". В связи с этим он заметил, что "если бы власти хотели бы кого-то отравить, то вряд ли отправили его на лечение в Германию".

- Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, - продолжил Путин. - Имею в виду, что могли бы и не выпускать.

Он пояснил, что у Навального были ограничения на выезд, связанные с судебным следствием и уголовным делом. Однако президент, по его же словам, попросил Генеральную прокуратуру разрешить выезд. "Он уехал", - резюмировал Путин.

- Потом нам сказали, что найдены следы "Новичка" - пресловутого и хорошо уже известного во всем мире, - напомнил президент. Он добавил, что российская сторона предложила предоставить ей данные по данному делу - биологический материал и официальное заключение, чтобы у РФ могли бы появиться официальные основания для возбуждения уголовного дела.

Российский лидер также отметил, что предложил, чтобы российские специалисты приехали в Германию и вместе с иностранными коллегами "поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы". "И если это действительно криминальное событие, то могли бы расследовать это", - уточнил он.

- Чего здесь такого необычного мы попросили? - удивлен Путин. - Но ничего же не дают, и объяснения нет.

А потом и вовсе выясняется, что "это не "Новичок", а чего-то другое", заметил он.

"Ну давайте это вместе расследовать!" - еще раз призвал президент.

Он напомнил, что в России были случаи, когда покушались на общественных деятелей, на бизнесменов. "И это все было расследовано, найдены виновные - и все наказаны, что важно, - отметил Путин. - И в данном случае мы готовы работать с полной отдачей".