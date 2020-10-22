Путин ответил недоброжелателям России

Президент России Владимир Путин уверен в силе и будущем нашей страны. На заседании международного форума "Валдай" Владимир Путин ответил тем, кто ждет "затухания" России.

"Укрепляя нашу страну и глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", - сказал президент.

"Россию кто-то попытался вообще списать со счетов... Мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные", - также заявил Путин.

Сейчас время подумать, что ждет человечество впереди, как должен быть сконструирован мировой порядок или его подобие. "Будем ли мы идти осмысленно или двигаться вслепую, полагаясь исключительно на себя", - добавил президент.