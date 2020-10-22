Путин призвал мир консолидироваться в борьбе с настоящими угрозами

Мир даже перед лицом настоящей угрозы пока не смог сконсолидироваться на 100 процентов. Об этом на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

При очень острых, глобальных кризисах действовать нужно сообща, напомнил Путин. И признал, что пандемия новой коронавирусной инфекции в этом смысле могла стать таким объединяющим фактором.

"Но это, к сожалению, пока не научило человечество объединяться на 100% так, как этого требует ситуация", - посетовал российский лидер.

Впрочем, он выразил надежду, что "несмотря на все эти сложности, мир сможет консолидироваться и начать сообща бороться не с мнимыми, а настоящими угрозами".

Путин отметил, что для этого нужно отказаться "от эгоизма, алчности, бездумного и рачительно потребления".