Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что сейчас не время думать о том, останется ли он на своем посту после 2024 года, нужно напряженно работать.

Отвечая на вопрос об участии в президентских выборах, глава государства заметил, что говорить об этом пока рано. "Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - заявил он.

При этом Путин так прокомментировал слова о своем президентстве: "Когда-то это, безусловно, должно закончиться".

В то же время он обратил внимание, что изменения в Конституции направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году. "Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный конституционный базис для развития экономики социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать", - подчеркнул президент.