Путин рассчитывает, что Минску никто не будет навязывать решения

Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в происходящее в Беларуси и рассчитывает, что никто не будет Минску навязывать свои решения.

"Я уже говорил во вступительном слове: ничего привнесенного извне внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учета специфики, культуры, истории народа", - подчеркнул президент России, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он призвал дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией и принять необходимые решения.

"Может быть эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию, либо принятия новой Конституции - президент Лукашенко сказал об этом публично", - сказал Путин.

Он также добавил, что происходящее в Беларуси выгодно отличается от того, "что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий". "Во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия", - подчеркнул президент РФ.