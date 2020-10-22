Путин рассказал, что скучает по детям

Президент РФ Владимир Путин рассказал членам дискуссионного клуба "Валдай", что скучает по детям.

Вопрос на эту тему в конце общения президента с "валдайцами" задал модератор заседания Федор Лукьянов. "Вы в своем выступлении сказали, что не скучаете по холодной войне, - напомнил он. - А по чему-нибудь вы скучаете?"

"По детям, - коротко ответил глава государства. - Я их редко вижу".

Лукьянов, в свою очередь, отметил, что в валдайском клубе скучают "по тому, чтобы собраться нормально", а не в режиме видеоконференции.