Необходимости закрывать предприятия нет

Форум в этом году был посвящен пандемии. Президент почти три часа общался с участниками. Эпидемия отразилась на жизни каждого, и предстоит глубоко осмыслить, как она повлияла и еще повлияет на настоящее и будущее человечества, заметил Владимир Путин. Для борьбы с этой угрозой международное сообщество пытается мобилизоваться, и кое-что совместно делается, но далеко не все, что надо бы сделать перед лицом такого общего колоссального вызова. И эти упущенные возможности - предмет для откровенной международной дискуссии.

"В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность - жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей, порой драматичной историей", - пояснил Путин. "Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в ХХ веке - у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека", - сказал он.

Сегодня нет необходимости возвращаться к тем ограничительным мерам, которые были весной, заявил президент. По его словам, российская медицина сработала достаточно эффективно: созданы резервы коечного фонда, появились лекарства, протоколы лечения. "Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", - заявил он. "Сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления требуют дополнительной поддержки", - добавил Путин.

Государство в эпоху перемен

"Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу", - констатировал Путин. Такой тревожный фон усиливает ощущение, что начинается совсем другое время. "Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни", - сказал он.

"Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство", - подчеркнул президент. "Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России. И вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения в 90-е годы", - констатировал Путин.

Он отметил, что сила государства не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала. "Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан", - объяснил президент. Главное - чтобы государство и общество находились в гармонии.

Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем

Демократию нельзя импортировать

"Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем", - заявил Путин. Но чей голос должно слышать государство? "Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику? Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то и, прямо скажем, внешних сил", - заметил Путин.

"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать", - подчеркнул президент. Они не могут быть продуктом деятельности иностранных "доброжелателей", даже если те якобы "хотят как лучше". "Мы видим, как функционируют такие "завозные" модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А соответствующие руководители - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - пояснил он.

В России долгое время чуть ли не главным источником финансирования НКО были зарубежные фонды. Не все они имели корыстные или дурные намерения. Но даже энтузиасты "в конечном итоге отражали интересы не граждан России, а своих иностранных попечителей", были средством в чужих руках, сказал президент. "Сильное, свободное, самостоятельное гражданское общество по определению национально ориентированно и суверенно", - подчеркнул Путин. Это явление культуры и традиции конкретной страны, "а не продукт абстрактного "транснационального разума", за которым спрятаны чужие интересы", добавил он. Поддержка общественных инициатив - обязанность государства, в этом залог суверенного, поступательного развития России, способности отвечать на глобальные вызовы.

Не ждите "затухания" России

"По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советским Союзом, США, Великобританией", - констатировал Путин. И потом Россию кто-то попытался вообще списать со счетов. "Одни страны спешили поделить пирог, как правило, в свою пользу, конечно, воспользоваться преимуществами, полученными в результате завершения периода "холодного противостояния". Другие судорожно искали способ приспособиться к изменениям любой ценой. А некоторые - тут можно вспомнить и наш собственный, прямо скажем, невеселый опыт - боролись, что называется, за выживание, за то, чтобы остаться единой страной, сохраниться, в том числе и субъектом мировой политики", - сказал он.

Сейчас время подумать, что ждет человечество, каким должен быть мировой порядок. "Хочу сказать тем, кто ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", - предупредил президент.

Активно идет к позиции супердержавы Китай, по этому же направлению движется и ФРГ, заметно трансформировалась роль Великобритании и Франции, усилились Бразилия и ЮАР. А США вряд ли могут претендовать на исключительность - да и нужна ли она им, заметил Путин. Он призвал сохранить механизмы международной безопасности - ООН, Совбез и право вето, заметив, что его удручает участие международных организаций в политизированных кампаниях против отдельных стран - это усугубляет кризис мироустройства. "Жонглирование процедурами, манипуляции с прерогативами и полномочиями, предвзятость, особенно когда дело касается конфликтов с участием соперничающих держав или групп государств, стали распространенной, к сожалению, практикой", - оценил он.

Без общего, универсального каркаса международной жизни не обойтись, убежден Путин. По его мнению, общемирового внимания требуют такие вопросы, как международная стабильность, безопасность, противодействие терроризму и разрешение острых региональных конфликтов, обеспечение глобального экономического развития и борьба с бедностью, расширение сотрудничества в области здравоохранения.

Надо прибирать свою планету

Путин процитировал завет "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету". Президент призвал отказаться от "неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности".

По мнению ряда ученых, вспышки опасных болезней - ответ на вторжение в природу. "Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания", - считает президент. Из-за глобального потепления происходит таяние вечной мерзлоты - это серьезный вызов. "Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее безжизненной, выжженной поверхностью", - предостерег Путин.

Пандемия как точка отсчета

Президент предложил принять пандемию за точку отсчета для переосмысления происходящего в мире. Нужно бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказаться от алчности и бездумного потребления, считает он. "Когда смотришь на действия и видишь высказывания некоторых представителей рода человеческого, закрадываются сомнения, что это возможно, но надеюсь на разум и взаимопонимание", - заявил Путин.

"Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние, это то, что нам дано свыше, и нужно это научиться беречь так же, как и ценность каждой человеческой жизни", - сказал президент.

Цифровое перемирие

Президент рассчитывает, что следующая администрация США откликнется на предложение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и будет готова к диалогу по ДСНВ. Россия рассматривает установление двустороннего диалога по кибербезопасности как важный шаг к гораздо более широкой дискуссии с привлечением множества других стран и организаций. Поэтому было бы печально, если Вашингтон не захочет в ней участвовать - работу надо начинать уже сейчас.

Если говорить о привлечении Китая к договору СНВ-3, то можно подключать и все ядерные страны, включая Францию и Британию. "Что же мы будем как страус: в песок голову запрятать и делать вид, что мы не понимаем, что происходит. Нам нужны не шашечки на машине, а ехать нужно, поэтому нам безопасность нужно обеспечивать. Ну давайте тогда их тоже подключим", - сказал Путин.

"Мы не цепляемся за этот договор. Если наши партнеры решат, что он не нужен, хорошо, так тому и быть, мы же не можем их удержать", - заявил президент, добавив, что безопасность России от этого не пострадает - самые современные системы вооружения у нас уже есть. При этом не исключил: гиперзвуковое оружие можно учесть в СНВ-3.

Санкции и конфликты в странах СНГ

Пандемия не научила человечество объединяться на сто процентов. Россия справится со всеми введенными против нее санкциями, заявил Путин. Но есть много других государств, которые страдали и страдают от коронавируса, и они нуждаются в снятии ограничений, хотя бы по поставкам медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмене технологиями. "Нет, ведь так и не отменили никаких ограничений, прикрываясь какими-то соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей. Хотя в то же время все говорят о гуманизме. Все-таки надо быть почестнее друг с другом и избавиться от этих всех двойных стандартов", - призвал он.

Путин дал оценку "горячим" конфликтам на постсоветском пространстве. Про Нагорный Карабах сказал, что Россия занимает такую позицию, которая позволила бы пользоваться доверием как одной, так и другой стороны, и играть важную роль посредника в урегулировании. А про Киргизию заметил, что сложно смотреть на происходящее "без жалости и тревоги". "Но мы не лезем со своими советами, с наставлениями и с поддержкой каких-то отдельных политических сил", - сказал он.

Про события в Беларуси президент заявил, что Москва не вмешивается и рассчитывает, что никто "не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу". При этом он заметил, что то, что происходило в Беларуси, "выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий".

Пациент уехал в Берлин

Прозвучал вопрос про Алексея Навального. Президент рассказал, что лично просил прокуратуру дать разрешение на его выезд за границу.

"Мы много раз слышали про отравление, - напомнил Путин. - То там, то здесь - это уже много раз звучало". В связи с этим он заметил, что "если бы этого фигуранта действительно, власти, во всяком случае, хотели бы отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. Я сразу попросил Генпрокуратуру разрешить это сделать", - пояснил российский лидер.

"Он уехал", - добавил Путин.

"Потом нам сказали, что найдены следы "Новичка" - пресловутого и хорошо уже известного во всем мире", - напомнил президент. Он добавил, что российская сторона предложила предоставить ей данные по данному делу - биологический материал и официальное заключение, чтобы у РФ могли появиться официальные основания для возбуждения уголовного дела.

Президент отметил, что предложил, чтобы российские специалисты приехали в Германию и вместе с иностранными коллегами "поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы". "И если это действительно криминальное событие, то могли бы расследовать это", - уточнил он.

- Чего здесь такого необычного мы попросили? - удивлен Путин. - Но ничего же не дают, и объяснения нет.

А потом и вовсе выясняется, что "это не "Новичок", а чего-то другое", заметил он.

"Ну, давайте это вместе расследовать!" - еще раз призвал президент.

Он напомнил, что в России были случаи, когда покушались на общественных деятелей, на бизнесменов. "И это все было расследовано, найдены виновные - и все наказаны, что важно, - отметил Путин. - И в данном случае мы готовы работать с полной отдачей".

Сокращений в армии не планируется

Отвечая на вопрос модератора заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова о предложении Минфина сократить численность личного состава силовых ведомств и изменить порядок их финансирования, глава государства отметил, что министерство финансов всегда выступает за то, чтобы минимизировать расходы.

"Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков чего-то", - заявил президент. "Это просто одно из предложений министерства финансов. Оно пока до меня даже не дошло. Это пока дискуссия правительственных ведомств между собой", - пояснил он.

Путин добавил, что при принятии окончательных решений будет "исходить из реальной ситуации в экономике, из ситуации, связанной с доходами граждан, в том числе - сотрудников правоохранительной сферы и военных структур государства, соотношения их доходов с гражданским сектором", ситуации на рынке труда и других факторов.

"Повторяю: в практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются, это дискуссии внутри правительства РФ", - добавил он.