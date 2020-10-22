Путин рассказал об отношении к критике Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что привык не обращать внимания на жесткую критику и постоянные обвинения из-за рубежа, чтобы это не мешало выполнять обязанности главы государства.

"Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию", - сказал он, отвечая на вопросы в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Путин пояснил, что эта функция имеет главную цель - "обеспечение интересов российского народа, наших граждан и Российского государства". "Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - добавил он.

К жесткой критике из-за рубежа президент РФ привык давно, еще со времен антитеррористической операции на Северном Кавказе. "Тогда я чего только не слышал, и чего только не видел, как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах", - напомнил он.

"Меня это не колышет", - подчеркнул Владимир Путин.