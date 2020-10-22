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22.10.2020 19:43
Рубрика: Власть

Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не испытывает опасений из-за возможных геополитических амбиций Турции. Так он ответил на вопрос модератора ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова о якобы имеющем место стремлении Анкары восстановить свое влияние в пределах Османской империи.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Россия ничего не опасается. Мы сегодня, слава Богу, не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться", - ответил Путин. "Я не знаю по поводу того, что планирует президент Эрдоган, как он относится к османскому наследию. Это вы у него спросите", - добавил он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Что касается каких-то устремлений, по поводу Крыма и чего-то еще, я этого не знаю, мне это не интересно. Потому что интересы России надежно защищены", - подчеркнул глава Российского государства.

Он также отметил, что объем торгового оборота с Турцией сегодня составляет около 20 млрд долларов, а Анкара "реально заинтересована в том, чтобы это сотрудничество продолжалось". "Я знаю, что президент Эрдоган проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление", - продолжил Путин.

Он привел в пример проект газопровода "Турецкий поток", который был реализован в короткие сроки, несмотря на внешнее давление. В отличие от "Северного потока-2", в отношении которого "Европа не может проявить элементарную самостоятельность".

Путин упомянул и сотрудничество с Турцией в военно-технической сфере. "Решила Турция, что ей нужна система ПВО, наилучшая в мире С-400 "Триумф", сказала - купила. С таким партнером комфортно и надежно работается", - заключил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Российско-турецкие отношения

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