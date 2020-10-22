Путин: Россия справится с санкциями

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы членов международного дискуссионного клуба "Валдай", заверил, что Россия справится с санкциями. При этом он призвал страны Запада отказаться от двойных стандартов.

Глава государства напомнил, что РФ предлагала с площадки ООН на фоне пандемии по гуманитарным соображениям отменить ограничения. "Я не имею в виду санкции в отношении России, - пояснил Путин. - Бог с ними - мы справимся с санкциями".

Он пояснил, что говорит о других странах, которые страдали и страдают от коронавируса. "Они нуждаются в первую очередь не в помощи, а в снятии ограничений - хотя бы в гуманитарной сфере, - добавил Путин. - В поставках медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмене технологиями".

Президент подчеркнул, что это именно "гуманитарные вещи". "Нет, так и не отменили ограничения, прикрываясь соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей, - посетовал российский лидер. - Хотя в то же время все говорят о гуманизме".

Президент призвал иностранных партнеров быть честнее и избавиться от двойных стандартов.