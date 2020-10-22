Путин считает, что условия сделки ОПЕК+ менять не нужно

Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нет необходимости менять договоренности с ОПЕК+, срок действия сделки может быть продлен.

Отвечая на вопросы участников заседания дискуссионного клуба "Валдай", он заявил, что российская сторона находится в постоянном контакте с партнерами из США и Саудовской Аравии. "Мы регулярно это делаем на министерском уровне, вот буквально несколько дней назад я в очередной раз разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии, мы консультируемся друг с другом. Считаем, что пока ничего менять в наших договоренностях не нужно", - сказал Путин.

По его словам, действующие ограничения на добычу нефти могут быть продлены. "Может, примем и другие решения по дальнейшему сокращению", - добавил российский лидер.