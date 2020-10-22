Путин: США уже не могут претендовать на исключительность

Выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин рассказал, какие страны усилили, а какие утратили прежние позиции на мировой арене. Расклад таков, что США уже не могут претендовать на исключительность, сделал вывод он.

Путин заметил, что в докладе Валдайского клуба говорится о том, что отдельные государства будут действовать куда более самостоятельно на мировой арене.

В связи с этим он заявил, что позиции государств в мире существенно изменились. Так, по своему политическому весу идет к позиции супердержавы Китай, отметил российский лидер. По его словам, активно по этому же направлению движется и Германия.

Серьезно усилилась роль Бразилии, ЮАР, добавил глава государства.

Одновременно трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции, продолжил он.

- США, которые в какой-то момент доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность, - подчеркнул президент. При этом он усомнился, что она в принципе-то нужна Вашингтону.