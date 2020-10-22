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22.10.2020 19:34
Рубрика: Власть

Путин: У мира не будет будущего без ограничений в гонке вооружений

Текст: Татьяна Замахина
На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, есть ли будущее у системы контроля над вооружениями.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений, - заявил он. - Вот о чем мы призываем задуматься всех наших партнеров.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин: США уже не могут претендовать на исключительность

Он напомнил о выходе США из системы Противоракетной обороны (ПРО), затем из Договора по ракетам меньшей и средней дальности (ДРСМД). "Потом по "открытому небу", - продолжил Путин, - правда, выхода еще нет, но в Америке заявили, что они начали процедуру выхода из этого договора".

"Почему? На каком основании? - отметил российский лидер. - Даже не объясняют, почему".

Путин также отметил, что европейская сторона предлагает России не выходить из договоренностей. "А я говорю: "Здрасьте, вот кино хорошее!" - иронично заметил президент. - Вы же все члены НАТО, вы же будете летать, передавать американцам всю эту информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в договоре!"

"Поэтому давайте дурака не будем валять, а будем по-честному разговаривать друг с другом", - предложил он.

Обосновывая выход из ДРСМД, США "придумали повод, обвиняя Россию в том, что она чего-то нарушает", напомнил также Путин. С ПРО Штаты, по его словам, хотя бы "поступили открыто, прямо - грубовато, но по-честному". "Видимо, есть политическая цель. Военной цели я здесь не вижу", - резюмировал он.

Путин: Россия справится с санкциями
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