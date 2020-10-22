Путин заявил о кризисе нравственных ценностей в мире

Президент России Владимир Путин считает, что человечество столкнулось с утратой нравственных ценностей и нуждается в переосмыслении своей миссии на Земле. Такое мнение он высказал в ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Вот что интересно: человечество достигло высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования. Если хотите - миссией человека на Земле", - сказал он.

Такой кризис, по мнению главы государства, не разрешается путам дипломатических переговоров или созыва крупной международной конференции. "Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей. И начинать нужно с себя: с каждого человека, сообщества, государства. А уже потом бороться за мировое устройство", - подчеркнул Путин.

Он полагает, что пандемия коронавируса может послужить точкой отсчета для такой трансформации. "Эта переоценка все равно понадобится, поверьте мне, рано или поздно. Лучше, если этот процесс начнется сейчас", - добавил глава государства.