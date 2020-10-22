Путин заявил о силе государства

Сила государства, прежде всего, - в доверии к нему со стороны граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного форума "Валдай".

"Коронавирус показал, что эффективно действовать способно только дееспособное государство", - отметил Владимир Путин. Вопреки тем, кто говорил, что государство будет замещено, сегодня его роль и значение крайне важны, сказал он.

"Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России и вновь убедились, что были правы, когда укрепляли государственные институты после их упадка и даже разрушения в 90-е", - продолжил президент.

Путин подчеркнул, что сила государства вовсе не в тотальном контроле и жесткости правоохранительных органов, не в ущемлении гражданской активности и не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала. "Сила государства, прежде всего, в доверии к нему со стороны граждан", - убежден он.

"Люди, как известно, источник власти", - также заметил Путин.

Видео: RT