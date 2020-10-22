Рапота: Государства впадают в штопор национального эгоизма

Борьба с пандемией коронавируса не укрепила отношения стран и интеграционных объединений. Скорее, прослеживается обратная тенденция. Такую точку зрения высказал Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Очень часто мы говорим, что живем в непростое время. Это звучит как заклинание. И действительно, когда бы мы не собрались, всегда есть особенности времени, которые можно назвать непростыми - то обострение санкционных акций друг против друга, то возникают локальные конфликты, то экономические войны, сейчас вот пандемия. Наверно, мы обречены всегда иметь такие непростые ситуации, надо просто научиться в них жить, - отметил Григорий Рапота. - Мне представляется, что вопреки ожиданиям, какое-то общее несчастье должно консолидировать усилия ученых, политиков, экономистов, а мы видим, что государства впадают в штопор национального эгоизма. Причем это касается даже такой, казалось бы, святой темы как борьба с пандемией, возникновения новых лекарственных препаратов и то является предметом некоторых политических инсинуаций, критических нападок друг на друга".

Госсекретарь отметил, что "мы говорим о консолидации усилий против общих угроз главным образом в период их обострения и появления". Он привел в пример 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке. Тогда заговорил о борьбе с терроризмом, но как только ситуация успокоилась, о нем стали вспоминать все меньше и меньше. "Сейчас мы видимо обострение в Нагорно-Карабахском районе. В 1992 году была создана минская группа, принимались решения и меры, а потом потихоньку по мере того, как прекратились военные действия, перестали об этом говорить, и заговорили только сейчас, когда возобновились военные действия. Удивительно то, что интенсивность разрешения проблем снижается, хотя сама проблема не исчезает. Ведь то, что произошло сегодня, созревало в течение многих лет, - подчеркнул Григорий Рапота. - Удивительно, что по заявлению сопредседателя минской группы, ее мандат не предусматривает "расследования обстоятельств возобновления боевых действий в зоне конфликта". Если мы не изучаем природу конфликта, то как мы можем с ним бороться? Если мы не занимаемся этим явлением в период затишья, то как мы потом можем найти адекватные действия по борьбе с этим негативным явлением в момент его обострения".

Госсекретарь призвал активнее работать в период затишья. "Возникла пандемия, она исчезнет, кто знает, какие еще испытания ждут человечество? Но мне кажется, что ученые всего мира должны смотреть вперед и активно работать над тем, чтобы предусмотреть какие-то возможные проявления этого в будущем. Хочется верить, что и конфликт в Нагорном Карабахе затихнет, но надо быть уверенным, что внутри не зреют какие-то предпосылки, чтобы он не вспыхнул вновь. Вот эта работа во время затишья между обострениями ситуации крайне важна. И важно, чтобы такие механизмы были, и не прекращали свою работу в такие "спокойные" периоды", - заявил Григорий Рапота.