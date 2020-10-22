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22.10.2020 16:34
Рубрика: Общество

Расчистка каких рек и озер начнет раньше графика

Текст: Алексей Дуэль

Эффективное использование средств, выделенных на реализацию проекта "Сохранение уникальных водных объектов", позволило Росводресурсам досрочно приступить к мероприятиям, запланированным на следующий год. Об этом стало известно на совещании руководства ведомства с представителями региональных властей, сообщает пресс-служба федерального агентства по водным ресурсам.

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Сэкономленные средства были направлены в регионы, готовые к выполнению дополнительного объема работ.

В результате на несколько месяцев раньше графика будут начаты расчистки на озере Бекан в Северной Осетии, пруда на реке Потеха в Башкирии, на Черноисточинском водохранилище в Свердловской области. Работы пройдут на участках русел реки Отуз и ручья Кизилташский в Крыму, реки Десне в Брянске, реки Солотча в Рязани, реки Кашинке в Тверской области, реки Клязьмы в Московской области. Разработчики проектно-сметной документации смогут раньше занять планированием работ на реке Мокша в Мордовии, озере Селигер в Тверской области и реке Жидкая Солянка в Саратовской области.

Общество Экология

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