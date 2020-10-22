Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Донорами плазмы крови стали более 4 тысяч переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз - таких более 10% от общего числа доноров", - пояснили в пресс-службе столичного оперштаба.

По предложению клинического комитета в Москве с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Он применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

По новому единому стандарту переливание плазмы будет применяться во всех столичных стационарах в качестве дополнения к терапии. Решение о таком виде лечения принимает исключительно лечащий врач в зависимости от состояния пациента.

Стать донором-реконвалесцентом может стать выздоровевший от коронавируса человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на гепатиты В и С, ВИЧ. Если вы хотите сдать плазму крови - обратитесь на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9.00 до 19.00.

Напомним, по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина доноры плазмы с антителами COVID-19 получают стимулирующие выплаты в размере 5000 рублей за 600 мл плазмы.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте. Здесь можно заполнить анкету донора, которая позволит заранее определить, есть ли временные или абсолютные противопоказания к донации - это позволит сэкономить время.

Прием доноров плазмы ведется в 4 пунктах: