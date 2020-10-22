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22.10.2020 22:18
Рубрика: Экономика

Пионерские будни

Часть Филевской линии закроют на выходные
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 240(8294)
В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, будет закрыта часть Филевской линии. Как сообщает департамент транспорта Москвы, это необходимо для строительства нового участка Большой кольцевой линии.

Поезда не будут курсировать между "Кунцевской" и "Пионерской", которая временно будет конечной. Проехать этот участок можно будет на бесплатных автобусах КМ. График их движения - с 5.15 до 2.00. Интервал не превысит 3 минут. Также можно воспользоваться дублирующей "синей" веткой. Например, от "Пионерской" до "Славянского бульвара" - всего 11 минут пешком. Планируется, что "голубая" ветка заработает в обычном режиме уже с понедельника.

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Во время тайм-аута на "голубой" ветке продолжится активное строительство западного участка БКЛ. Его протяженность составляет 9 километров. На нем расположатся станции "Кунцевская", "Мневники", "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения". Сейчас на "Улице Народного Ополчения" и "Карамышевской" ведут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций. На "Мневниках" и "Кунцевской" готовят основные монолитные конструкции. Следующая стадия работ - черновая отделка и монтаж инженерных систем.

Отметим, что в субботу, 24 октября, изменится режим работы МЦК. В течение этого дня поезда, следующие от "Ботанического сада" до "Зорге", не будут останавливаться на "Балтийской" и "Коптево". Если нужно попасть на них, придется следовать до "Стрешнево" или "Лихобор" и там пересаживаться в обратную сторону. В связи с этим поездки по МЦК нужно планировать заранее. Изменения в графике связаны со строительством новых участков Северо-Восточной хорды.

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