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22.10.2020 16:51
Рубрика: Общество

Эксперт оценил готовность школ к дистанционному обучению

Текст: Ксения Колесникова
Какие школы оказались готовы к удаленке лучше всех? На этот вопрос ответил директор департамента методологии и оценки АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля:
Фото: Егор Алеев / ТАСС Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

"Как бы это ни звучало цинично, но для дистанционного образования пандемия сделала за полгода больше, чем все инноваторы и лидеры этого движения во всем мире за последние 15 лет. Вдруг все резко ушли в онлайн. И всем онлайн понадобился. Даже тем, кто раньше говорил, что "никогда и ни за что".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Cколько школ в России имеют хороший интернет

Среди российских городов наиболее подготовленной к нынешней ситуации оказалась Москва. В отличие от регионов, где до пандемии практически не проводились эксперименты с дистанционным школьным образованием (такие проекты реализовывались в основном только в рамках федеральных проектов по работе с детьми с ограниченными возможностями), московское образование быстро и уверенно шагнуло в онлайн. Да, сложности возникали и во время первой волны, и совсем недавно уже этой осенью. Но они носят скорее "внедренческие" проблемы и проблемы масштабирования и в корне отличаются от тех, с которыми пришлось столкнуться региональным системам.

МЭШ приучила педагогов, школьников и родителей работать, учиться и коммуницировать в единой среде. А вот большая часть не московских школ оказалась предоставлена сама себе. Да, есть Zoom, MS teams, Skype и другие продукты, которые активно вошли в жизнь российского учителя этой весной. Однако они все-таки не являются единой информационной экосистемой, объединяющей педагогов, школьников и родителей и, самое главное, не позволяют интегрировать и использовать все инструменты учебного процесса в едином онлайн-формате".

В регионах Общество Образование Digital Интернет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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