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22.10.2020 17:09
Рубрика: Общество

Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению

Текст: Александр Гвардис

Московская электронная школа подтолкнула учителей к освоению цифровых технологий, потому переход на дистанционное обучение дался им легче. Так считает ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Александр Уваров.

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По его словам, несмотря на то, что мобильные операторы и поставщики онлайн-сервисов предоставили скидки на свои услуги, попытка перевести занятия в новую среду ожидаемо не удалась. "Одна из многих причин этого - нехватка специально организованной цифровой образовательной среды, которая привычна и обучаемым, и педагогам, - говорит он. - В этих условиях московское образование получило заметное преимущество перед регионами. Московская электронная школа показала себя как практически работающий инструмент".

К началу весеннего карантина, по его словам, большинство учителей и школьников уже были знакомы с этой системой. Учебные материалы и разработки МЭШ помогли сгладить шок от перехода к интернет-обучению, считает эксперт. По его мнению, цифровая трансформация образования, которая идет во всем мире, постепенно приведет к выстраиванию инновационной модели школы.

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