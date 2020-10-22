Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению

Московская электронная школа подтолкнула учителей к освоению цифровых технологий, потому переход на дистанционное обучение дался им легче. Так считает ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Александр Уваров.

По его словам, несмотря на то, что мобильные операторы и поставщики онлайн-сервисов предоставили скидки на свои услуги, попытка перевести занятия в новую среду ожидаемо не удалась. "Одна из многих причин этого - нехватка специально организованной цифровой образовательной среды, которая привычна и обучаемым, и педагогам, - говорит он. - В этих условиях московское образование получило заметное преимущество перед регионами. Московская электронная школа показала себя как практически работающий инструмент".

К началу весеннего карантина, по его словам, большинство учителей и школьников уже были знакомы с этой системой. Учебные материалы и разработки МЭШ помогли сгладить шок от перехода к интернет-обучению, считает эксперт. По его мнению, цифровая трансформация образования, которая идет во всем мире, постепенно приведет к выстраиванию инновационной модели школы.