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22.10.2020 11:34

Игорь Артамонов призвал поддержать медиков

Глава Липецкой области Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обратил внимание на нереальную нагрузку врачей, фельдшеров и медсестер и призвал всех липчан отнестись к этому с пониманием и поддержать медиков.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Мы стоим перед критическим моментом нашей борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной липецкие медики одними из первых в стране столкнулись с новой болезнью. Мы прошли через нее успешнее, чем многие другие регионы. Мы и сегодня имеем сравнительно лучшие показатели, чем другие субъекты. Но сейчас мы столкнулись с новой более мощной волной заболевания. К коронавирусу присоединились сезонные болезни. Кратно выросло количество обращений в скорую и к врачам. Продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы, - сказал Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области призвал врачей к работе в госпиталях

Глава региона отметил, что коечный фонд в инфекционных госпиталях увеличат на 100 мест. Амбулаторные больные будут обеспечены бесплатными лекарствами. Около 28 миллионов рублей выделены на покупку медицинского оборудования для диагностики коронавируса и тестирования. Количество тестов будут увеличено до трех тысяч в сутки. Из 16 аппаратов КТ десять предназначены для выявления ковидной инфекции. Они переведены на двухсменную работу и полностью загружены. В первые дни ноября поступит еще один аппарат.

- Мы видим, что не хватает врачей, поэтому пришлось приостановить плановую помощь. Нам нужно перераспределить ресурсы, дать медикам выиграть время. На работу в госпитали уже пришли 25 врачей, - отметил Игорь Артамонов.

Он подчеркнул, что скорая помощь сейчас принимает 700 вызовов в день вместо 200, как было раньше, а терапевт ведет 60 приемов в сутки против 20.

- Это невероятная нагрузка, - заявил Игорь Артамонов. - Медики так загружены, что порой не могут обнять своих детей. Врачи эмоционально выгорают. Особенно когда сталкиваются со смертью коллег. В обычной жизни мы можем скандалить с медиками, но в трудную минуту они становятся членами наших семей. Сейчас медикам нужна поддержка каждого из нас. Слова благодарности, а не осуждения. Резервов у нас достаточно, но только объединив силы, начав ответственно относиться к правилам, мы сможем остановить пандемию, - подчеркнул глава региона.

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