Ивановский водитель задержан за стрельбу в воздух

Ивановская полиция задержала водителя "Нивы", выстрелившего в воздух из охолощенного "Калашникова".

Инцидент произошел вечером 20 октября в Ленинском районе областного центра. Слышавшие выстрел прохожие обратились в полицию, был введен план перехват и вскоре сотрудники Росгвардии остановили "Ниву" в соседнем городе Кохма.

- У водителя изъят охолощенный автомат Калашникова. По словам 33-летнего мужчины, выстрел произошел неожиданно для него самого, - рассказали в УМВД по Ивановской области. Там подчеркнули, что изъятый предмет не является боевым оружием, а лишь имитацией.

АК отправили на баллистическую экспертизу.