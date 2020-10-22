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22.10.2020 22:16
Рубрика: Культура

День в музее

Кто посещает столичные выставки
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 240(8294)
В московские и подмосковные музеи чаще всего ходят женщины. Об этом говорят результаты исследования, проведенного "Мосгортуром" и агентством Magram Market Research.

Музейную публику социологи изучали в два этапа. Сначала через фокус-группы опросили 32 человека, а затем через интернет на вопросы ответил 1791 респондент старше 18 лет из Москвы и области. Как оказалось, 46% участников исследования посещают музеи не реже двух раз в год, 48% - раз в год и реже, а 6% и вовсе никогда там не бывали. Чаще всего за "высоким" тянутся женщины старше 50 лет. Они ценят музеи как таковые, потому готовы закрывать глаза на их недостатки. Часто обращают внимание на стоимость билетов, стараются не пропускать бесплатные акции. Причем чем выше уровень образования и дохода, тем чаще заглядывают на выставки и экспозиции. А вот мужчины до 40 лет, напротив, гости в музейных залах редкие. Почему предпочитают другие развлечения? По словам респондентов, билеты нередко стоят дорого, не хватает времени, да и вообще музеи - это скучно. Некоторые и вовсе не понимают, зачем туда ходить. Большинство же опрошенных относится к "умному" досугу нейтрально - не против него, но и любимым видом отдыха назвать не берутся.

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Самые посещаемые - галереи и музеи изобразительного искусства, исторические, археологические, этнографические и научно-технические музеи. Зачем туда идут? Как объясняют посетители, получить новые эмоции, расширить кругозор и необычно провести время. Для многих респондентов дружелюбие музейных сотрудников оказалось куда важнее их готовности ответить на вопросы. Обращают внимание и на удобство навигации, как сделаны подписи к экспонатам. Экскурсии и аудиогиды берут не более трети участников исследования.

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