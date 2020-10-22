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22.10.2020 / 22:36
Текст: Сергей Бабкин

Москвичи получат SMS о контактах с больными COVID-19

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Жители Москвы, которые заразились коронавирусом, либо контактировали с больными, могут получить SMS-оповещение. Об этом говорится в разъяснениях столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Предусмотрены три вида рассылок. В первом случае вам сообщат, что вы контактировали с больным. Это возможно, если ваш телефон указал сам инфицированный. Также это мог сделать работодатель или представитель вуза.

Если в сообщении поступила информация, что ваш ребенок болеет коронавирусом, можно уточнить данные в электронной медицинской карте или обратиться в городскую поликлинику по месту прикрепления ребенка.

Также может прийти SMS, что ребенок находился в одной квартире с инфицированным. Это возможно, если больной сообщил такую информацию. В этом случае ребенок может вернуться в школу только со справкой о состоянии здоровья из поликлиники. Либо родители должны подать официальное заявление, что информация об адресе неверна.

SMS может прийти по ошибке, если инфицированный сообщил недостоверные данные. В этом случае и по другим вопросам подобного рода можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (495) 870 45 09.

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