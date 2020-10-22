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22.10.2020 11:33
Рубрика: Происшествия

На северо-западе Москвы ограбили ломбард

Текст: Михаил Фалалеев
Кража произошла ночью в Строгино.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что полицию с заявлением обратился 38-летний представитель организации. Он сообщил, что в помещение ломбарда проникли неизвестные и похитили ювелирные изделия.

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Воры в ночное время по пожарной лестнице поднялись на второй этаж торгового центра. Отжав оконную раму они проникли в здание, а затем, взломав дверь, - в находящийся там ломбард. Злоумышленники вскрыли монтировкой сейф, откуда похитили ювелирные изделия и деньги. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино задержали подозреваемых в краже. Одного на Строгинском бульваре - 43-летнего москвича, а несколькими часами позже в городе Люберцы - его 51-летнего подельника.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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