Наталья Сергунина: Более 180 некоммерческих организаций получат гранты мэра Москвы

В этом году победителями конкурса грантов мэра Москвы для НКО стали 183 некоммерческие организации. Список лауреатов доступен на сайте проекта "Душевная Москва".

Конкурс проходил в 12 номинациях, в которых приняли участие свыше тысячи проектов. "Их представили как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она поздравила победителей и поблагодарила всех участников конкурса, отметив их самоотдачу, стремление помогать и приносить пользу людям вокруг.

По ее словам, которые приводятся на портале мэра и правительства Москвы, больше всего победителей оказалось в номинациях "Молодежь Москвы" (43 организации), "Наше наследие" (35 организаций) и "Благотворительность" (15 организаций).

"В этом году конкурс проходил в обновленном формате: мы упростили систему подачи заявок, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, работающих более года, до пяти миллионов рублей, а также предоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей", - отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Все проекты, представленные на конкурс, были рассмотрены экспертным советом. В его состав вошли члены Общественной палаты Москвы, эксперты от НКО, представители органов государственной власти, образовательных, научных и других организаций, а также предприниматели, реализующие проекты корпоративной социальной ответственности.

"Уже второй год Общественная палата Москвы помогает Комитету общественных связей и молодежной политики Москвы сформировать состав экспертного совета. В этом году независимую и всестороннюю оценку проектов проводил 241 эксперт", - рассказала зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Экспертная оценка осуществлялась по 10 критериям, каждый из которых оценивался по десятибалльной шкале. Все проекты были проанализированы с точки зрения их актуальности и значимости для жителей города. Кроме того, во внимание принимались потенциальная эффективность и уникальность предлагаемого решения. После оценки всех параметров определялся средний балл по каждой заявке.

"Каждую заявку оценивали три эксперта. Эксперты для оценки проектов назначались в случайном порядке с учетом их специализации и отсутствия конфликта интересов", - уточнила председатель экспертного совета Мария Большакова.

Во время заключительного этапа конкурсная комиссия на основании экспертных заключений определила победителей и размеры предоставляемых грантов. В состав комиссии вошли 16 человек - лидеры НКО, руководители образовательных и научных учреждений, представители органов государственной власти и бизнеса.

"На заседании конкурсной комиссии абсолютным большинством голосов определен проходной балл - 8,45. После определения проходного балла сформирован список победителей, чьи проекты получат грантовую поддержку", - рассказал член конкурсной комиссии и Общественной палаты Москвы проректор Московского авиационного института Сергей Куликов.

В ближайшее время с победителями конкурса будут заключены договоры о предоставлении гранта. В этом году организации получат грантовые средства сразу в полном объеме.