НКО Москвы стали обладателями грантов мэра

В этом году 183 некоммерческие организации стали победителями конкурса грантов мэра Москвы. 125 из них впервые удостоились поддержки города, предложив уникальные социально ориентированные проекты.

Напомню, в столице зарегистрировано свыше 30 тысяч некоммерческих организаций, из них более 6 тысяч - социальной направленности. Основная задача конкурса - поддержать рублем самые важные проекты НКО, которые занимаются волонтерством, работают с семьями и ветеранами, участвуют в благоустройстве городских территорий, заботятся о сохранении культурного наследия и экологии мегаполиса. Деньги нужны для того, чтобы их идеи как можно быстрее начали работать, то есть помогать тем, кто нуждается в помощи.

Всего на конкурс было подано почти 1,1 тысячи заявок от организаций, из которых порядка 460 впервые приняли участие в конкурсе. "Конкурс грантов для НКО проводится в разных форматах с 2002 года. В общей сложности за это время город поддержал больше 2,5 тысячи фондов и НКО на сумму более 1,9 млрд рублей", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, в этом году 125 организаций впервые стали победителями конкурса, из них 35 организаций - совсем молодые, но многообещающие, остальные - более опытные и уже хорошо известные. Все это учитывалось при распределении средств. "Мы упростили систему подачи заявок, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, работающих более года, до 5 миллионов рублей, а также предоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей", - рассказала Драгунова.

Заявки от каждой организации сначала изучала экспертная коллегия - более 240 человек. Оценивалась актуальность, социальная значимость для города и его жителей. "Кроме того, во внимание принимались эффективность предлагаемого решения, результативность и уникальность", - подчеркнула зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

На полезные для города общественные проекты выделят почти 400 миллионов рублей

Топовыми направлениями по количеству лауреатов стали: "Молодежь Москвы" (43 организации), "Наше наследие" (35 организаций) и "Благотворительность" (15 организаций). В ближайшее время с победителями конкурса заключат договоры о предоставлении гранта. Затем они получат грантовые средства сразу в полном объеме, а не частями, как было раньше.

В этом году упрощена и система отчетности для победителей. Все документы будут приниматься в электронном виде, а ежеквартальная аналитическая отчетность отменена совсем.

Победители могут потратить грант на оплату труда штатных сотрудников, участвующих в выполнении проекта-победителя, страховых взносов во внебюджетные фонды Москвы, погасить затраты на оплату товаров, оборудования и расходных материалов, необходимых для выполнения реализации проекта, оплатить аренду помещения.

Победителей конкурса можно найти на сайте "Душевная Москва". Направлений много: помощь талантливым детям, социальная адаптация инвалидов, проекты в сфере культуры и истории.