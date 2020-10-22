Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Почти 60 посетителей столичных торгово-развлекательных центров "Галерея Аэропорт", "Хорошо" и "XL" оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров.

По его словам, составлено 58 административных протоколов. Сумма каждого штрафа для физлица - четыре тысячи рублей.

Напомним, в Москве из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Надевать средства защиты нужно в транспорте, магазинах и других общественных местах.