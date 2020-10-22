Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие"

Преподаватели проекта для старшего поколения "Московское долголетие" с марта провели в онлайн-режиме почти 60 тысяч часов занятий. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

"С марта 2020 года преподаватели проекта "Московское долголетие" провели почти 60 тысяч часов онлайн-занятий", - отмечает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Онлайн-занятия в рамках проекта "Московское долголетие" впервые начали проводить после введения режима самоизоляции. Преподаватели проекта выходили в прямые эфиры, проводили онлайн-занятия, записывали видеоуроки, помогали ученикам старшего возраста осваивать современные технологии и поддерживали их. Также с переходом на дистанционное обучение продолжили работу и курсы по компьютерной грамотности и работе со смартфонами, которые стали как никогда актуальны для старшего поколения.

В настоящее время у программы более 240 партнеров, которые предлагают пожилым москвичам занятия в 907 онлайн-группах. Этими возможностями воспользовались 50 тысяч граждан.

По словам заммэра, онлайн-занятия удобны и безопасны. Они позволяют жителям города активно и интересно проводить время дома, находясь на самоизоляции. "Для нас важно создать все условия для того, чтобы люди, которые сейчас оказались в группе риска, могли проводить время на самоизоляции с пользой для себя. Именно поэтому мы развиваем онлайн-направления в проекте "Московское долголетие", - отметила Анастасия Ракова.

В новом осенне-зимнем сезоне можно записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству. Также участников ждут новые направления - "Литературная мастерская" и "Онлайн-экскурсии". Всего сегодня доступно более 30 онлайн-активностей.

Справка "РГ"

Стать участником проекта "Московское долголетие" теперь тоже можно дистанционно. Узнать расписание и записаться на занятия можно по телефону территориального центра социального обслуживания. Адреса и номера телефонов опубликованы на сайте.