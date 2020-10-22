СК начал расследование в отношении и.о. главы Petropavlovsk Мещерякова

Столичное подразделение Следственного комитета расследует уголовное дело о самоуправстве, в котором фигурирует и.о. главы Petropavlovsk Максим Мещеряков.

Petropavlovsk - это одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в стране. Она официально зарегистрирована в Великобритании, а офисы компании находятся в Лондоне, Москве и Благовещенске.

Сегодня стало известно, что против Мещерякова возбуждено уголовное дело. Оно касается инцидента в московском офисе "Покровского рудника" и УК "Петропавловск", входящих в группу Petropavlovsk.

Напомним, в августе Мещеряков хотел зайти в офис, но его не пустила охрана. Но топ-менеджер все же вошел силой. Проход получился громкий - на место приезжала Росгвардия.

С конца июня Petropavlovsk лихорадит, а некоторые сотрудники выступили с критикой Мещерякова.

По мнению Следственного комитета, бизнесмен подозревается в причинении ущерба АО "Покровский рудник" почти на полмиллиона рублей.