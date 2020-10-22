Студента из Камеруна обворовали на автовокзале

На автостанции города Котельники у 25-летнего студента из Республики Камерун украли багаж.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило заявление от студента о том, что на автовокзале у него похитили два чемодана с принадлежащим ему имуществом. Общая сумма материального ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, участковый уполномоченный полиции установил и в течение суток задержал двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже. Как выяснилось, двое злоумышленников, находясь на автостанции Котельники, заметили бесхозный багаж. Убедившись, что его никто не забирает, они решили его похитить. В ходе осмотра места происшествия в помещении автовокзала полицейским было обнаружено и изъято похищенное имущество, которое возвращено потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража".

Задержанными оказались 39-летний уроженец Самарской области и 46-летний житель Подмосковья.

Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.