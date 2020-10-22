Театр "Ленком Марка Захарова" закрылся на две недели

Театр "Ленком Марка Захарова" сообщил на своем сайте, что приостанавливает работу до 4 ноября, а все объявленные на это время спектакли переносятся на декабрь.

"Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но, прежде всего, ради сохранения здоровья, мы приняли непростое решение о временной приостановке работы театра с 22 октября до 4 ноября и переносе объявленных в этот период спектаклей на декабрь", - говорится в сообщении.

В театре заверили, что все приобретенные билеты на перенесенные спектакли будут действительны. А в случае, если новая дата окажется не удобной, билеты можно будет вернуть.

Труппа театра обращается ко всем своим зрителям с просьбой беречь себя и своих близких.