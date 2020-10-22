Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Воронежем

Трое погибших, четыре человека в больнице - таков итог столкновения минивэна с грузовиком в Воронежской области.

Авария произошла около 06.00 на 93 километре автодороги Трасса М-4 - Бутурлиновка - Калач.

- По предварительным данным, минивэн Toyota Alfard врезался в стоявший на обочине грузовик MAN с прицепом, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Все пострадавшие находились в Toyota. Три человека погибли на месте, четверо доставлены в Калачеевскую ЦРБ. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, назначена проверка с целью выяснения причин аварии.