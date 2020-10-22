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22.10.2020 09:55
Рубрика: Происшествия

В аварии с троллейбусом под Владимиром пострадали 16 человек

Текст: Элина Труханова

Шестнадцать пассажиров троллейбуса обратились за медицинской помощью после ДТП во Владимирской области.

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"По уточненным данным, пострадало 16 человек. Пять человек госпитализированы, 11 получают амбулаторную помощь", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы УМВД по региону.

Согласно первоначальной информации, пострадавших было тринадцать.

Авария с участием троллейбуса произошла 20 октября в три часа дня в городе Коврове. В полиции рассказали, что, по предварительным данным, на пересечении улиц Чкалова и проспекта Ленина водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на столб. К 17.00 20 октября за медпомощью обратились 13 человек. Всего в салоне троллейбуса находилось больше 30 пассажиров.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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