В аварии с троллейбусом под Владимиром пострадали 16 человек

Шестнадцать пассажиров троллейбуса обратились за медицинской помощью после ДТП во Владимирской области.

"По уточненным данным, пострадало 16 человек. Пять человек госпитализированы, 11 получают амбулаторную помощь", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы УМВД по региону.

Согласно первоначальной информации, пострадавших было тринадцать.

Авария с участием троллейбуса произошла 20 октября в три часа дня в городе Коврове. В полиции рассказали, что, по предварительным данным, на пересечении улиц Чкалова и проспекта Ленина водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на столб. К 17.00 20 октября за медпомощью обратились 13 человек. Всего в салоне троллейбуса находилось больше 30 пассажиров.