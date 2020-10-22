В Большом театре наградили финалистов ArtMasters

Новости

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков переведен под домашний арест 12:50
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество 12:43
У 217 сотрудников ядерного центра в Снежинске выявили СОVID-19 12:40
Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза" 12:22
В Страсбурге отменили рождественскую ярмарку с шатрами 12:13
Город Дно возглавил топ-10 самых матерящихся городов России 12:05
Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн человек 12:00
Стал известен новый президент Боливии 11:42
Минприроды: Поток экотуристов в этом году снизился на 15% 11:38
На северо-западе Москвы ограбили ломбард 11:33
Во Франции глава МВД предложил запретить мясо халяль 11:26
Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости Минска 11:22
Появилось видео извержения вулкана на Камчатке 11:09
В Приморье произошел разлив нефтепродуктов 11:04
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе за 10 млн долларов 10:53
Путин направил приветствие участникам межпартийного форума ШОС+ 10:51
ВЦИОМ: Россияне хорошо информированы о нацпроектах 10:46
Макгрегор признался, что нанес запрещенный удар в поединке с Хабибом 10:38
Мяч игрока "Краснодара" претендует на лучший гол тура в Лиге чемпионов 10:35
В Иране отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США 10:09
Новый способ маскировки от спутников запатентовали в России 09:56
Еще 2519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:42
Подписано постановление о создании культурных центров в поселках ДФО 09:21
Студента из Камеруна обворовали на автовокзале 09:10
Наталья Сергунина: Более 180 некоммерческих организаций получат гранты мэра Москвы 08:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 12:27
Рубрика: Культура

В Большом театре наградили финалистов ArtMasters

Текст: Наталья Лебедева
Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters завершился большим гала-концертом, объединившим финалистов, амбассадоров, членов наблюдательного совета и оргкомитета чемпионата и звездных гостей. Церемония прошла в Большом театре.
Фото: Пресс-служба национального чемпионата ArtMasters Фото: Пресс-служба национального чемпионата ArtMasters
Фото: Пресс-служба национального чемпионата ArtMasters
Фото: Полина Королева/пресс-служба фестиваля "Context. Diana Vishneva"
На фестивале Context. Diana Vishneva наградили молодых хореографов

Масштабный проект объединил сотни талантливых, энергичных и неординарных молодых людей со всей страны. Как заметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко, этот проект - возможность восстановить справедливость и обратить внимание как профессионального сообщества, так и широкой публики на специалистов, которые обычно остаются в тени. "Мы никогда не видим гримеров, художников по свету, звукорежиссеров, костюмеров и механиков сцены, не видим людей, которые делали костюмы, делали грим, которые выставляли свет… Но это огромное количество очень талантливых, творческих людей, без которых невозможно сегодняшнее произведение искусства", - сказал он.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков отметил, что одна из главных целей чемпионата - это возможность самореализации, которой часто не хватает людям творческих профессий.

"В творческих профессиях приходится постоянно долбить головой стену, и рано или поздно стена пробивается, - обратился к финалистам композитор и продюсер, амбассадор чемпионата ArtMasters Игорь Матвиенко. - Некоторые победители заслуживают того, чтобы быть на верхушке шоу-бизнеса, на верхушке кинобизнеса, да и в центре творческой жизни страны в целом".

Художественный руководитель Московского театра им. О. Табакова и член оргкомитета чемпионата Владимир Машков говорил о преемственности поколений, о том, чему его поколение может научить молодые дарования.

Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре

"Если говорить об искусстве, очень трудно найти какую-то грань профессионализма, которая будет зафиксирована навсегда. В театре каждый новый спектакль - это новое начало, снова поиск и открытие. И так для режиссера, актера, художника, сценографа - для любой творческой профессии. Тут нет последней крайней точки, это все время развитие и исследование", - сказал он.

Заслуженные награды получили 48 победителей, прошедшие долгий путь от заявки и отборочного онлайн-тестирования до собственных проектов на большой сцене, киноэкране и в области разработки видеоигр. В течение четырех месяцев они боролись за звание лучших в 16 компетенциях, среди которых "художник по гриму", "художник по костюмам", "режиссер монтажа", "клипмейкер", "геймдизайнер" и другие востребованные в креативной индустрии профессии.

Церемония закрытия чемпионата также стала стартом фестиваля "Таврида АРТ Moscow", который пройдет в Москве с 21 по 26 октября 2020 года.

В регионах Культура Музыка Культура Театр Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Большой театр

Главное сегодня

Доплаты медикам за борьбу с коронавирусом могут продлить
Специалист Минздрава призвал не делать КТ на всякий случай
Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество
Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны