В Большом театре наградили финалистов ArtMasters

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters завершился большим гала-концертом, объединившим финалистов, амбассадоров, членов наблюдательного совета и оргкомитета чемпионата и звездных гостей. Церемония прошла в Большом театре.

Масштабный проект объединил сотни талантливых, энергичных и неординарных молодых людей со всей страны. Как заметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко, этот проект - возможность восстановить справедливость и обратить внимание как профессионального сообщества, так и широкой публики на специалистов, которые обычно остаются в тени. "Мы никогда не видим гримеров, художников по свету, звукорежиссеров, костюмеров и механиков сцены, не видим людей, которые делали костюмы, делали грим, которые выставляли свет… Но это огромное количество очень талантливых, творческих людей, без которых невозможно сегодняшнее произведение искусства", - сказал он.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков отметил, что одна из главных целей чемпионата - это возможность самореализации, которой часто не хватает людям творческих профессий.

"В творческих профессиях приходится постоянно долбить головой стену, и рано или поздно стена пробивается, - обратился к финалистам композитор и продюсер, амбассадор чемпионата ArtMasters Игорь Матвиенко. - Некоторые победители заслуживают того, чтобы быть на верхушке шоу-бизнеса, на верхушке кинобизнеса, да и в центре творческой жизни страны в целом".

Художественный руководитель Московского театра им. О. Табакова и член оргкомитета чемпионата Владимир Машков говорил о преемственности поколений, о том, чему его поколение может научить молодые дарования.

"Если говорить об искусстве, очень трудно найти какую-то грань профессионализма, которая будет зафиксирована навсегда. В театре каждый новый спектакль - это новое начало, снова поиск и открытие. И так для режиссера, актера, художника, сценографа - для любой творческой профессии. Тут нет последней крайней точки, это все время развитие и исследование", - сказал он.

Заслуженные награды получили 48 победителей, прошедшие долгий путь от заявки и отборочного онлайн-тестирования до собственных проектов на большой сцене, киноэкране и в области разработки видеоигр. В течение четырех месяцев они боролись за звание лучших в 16 компетенциях, среди которых "художник по гриму", "художник по костюмам", "режиссер монтажа", "клипмейкер", "геймдизайнер" и другие востребованные в креативной индустрии профессии.

Церемония закрытия чемпионата также стала стартом фестиваля "Таврида АРТ Moscow", который пройдет в Москве с 21 по 26 октября 2020 года.