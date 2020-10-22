Экс-директора "Дальэнерго" осудили на 2,5 года за растрату 700 млн

Во Владивостоке вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания".

По данным приморской прокуратуры, с 2009 по 2016 год обвиняемый вместе с подельником заключал фиктивные договоры на оказание юридических услуг и благотворительное пожертвование.

Преступными действиями он нанес предприятию ущерб на общую сумму около 700 миллионов рублей.

За растрату подсудимого приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.