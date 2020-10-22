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22.10.2020 04:49
Рубрика: Власть

Строят с умом

Якутский поселок Жатай первым в стране избавится от аварийного жилья
Текст: Владимир Таюрский (Якутия)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 239(8293)
В расположенном неподалеку от Якутска поселке Жатай все идет к тому, что здесь первыми в России пустят под снос последние оставшиеся квадратные метры жилья, признанного аварийным.

Эту тенденцию отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

- Я надеюсь, что Жатай станет первым муниципальным образованием в стране, где не будет аварийного жилищного фонда, - заявил он на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Общественного совета при минстрое России.

Вообще-то выступление Цицина было посвящено другой теме, строительству энергоэффективного жилья, где Жатай также является лидером. По словам главы фонда, в небольшом якутском поселке сейчас эксплуатируется более 20 "умных" домов - при том что в целом по России их всего около сотни. Но в этом поселении возведение современного энергоэффективного жилья и снос аварийного - неразрывные части одной программы.

Фото: <a href="https://ysia.ru/" rel="nofollow" target="_blank">ysia.ru</a>
Город в Якутии первым расселит аварийное жилье

В поселке осталось расселить десять старых много­квартирных домов общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Проживающие в них 192 человека до конца года получат квартиры в восьмиэтажной новостройке.

- Строительство этого дома уже вышло на финишную прямую. После его ввода у нас не останется ни одного квадратного метра аварийного жилья. Понятно, что здания со временем ветшают, и когда-то снова придется решать эту проблему. Но сейчас мы полностью очистим поселок от подобной "старины", - рассказала "РГ" глава администрации Жатая Евгения Исаева.

Она добавила, что в новом доме, как и в предыдущих новостройках, применят элементы энергоэффективности, в частности, смонтируют систему рециркуляции теплого воздуха. Он будет вторично использоваться для обогрева помещений.

- Подобный подход к строительству жилья стал для нас не то что делом принципа - нормой. В поселке уже целый квартал застроен "умными" домами, - отметила Евгения Исаева.

Может показаться, что решение жилищной проблемы небольшого числа людей (менее двухсот человек) особых сложностей не представляет. Но речь идет о втором этапе реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А был еще и первый. В течение 2013-2017 годов в Жатае снесли 54 многоквартирных дома общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Квартиры в 11 новостройках получили более тысячи человек - каждый десятый житель поселка.

В поселке осталось расселить десять старых многоквартирных домов общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Проживающие в них 192 человека до конца года получат квартиры в восьмиэтажной новостройке

Чтобы добиться такого результата, муниципалитету надо было активно взаимодействовать с региональными органами власти и населением. С населением - в первую очередь, поскольку только сами жильцы могут инициировать комиссионное обследование своего дома на предмет аварийности. Эта работа была проведена очень четко. К примеру, все дома, которые идут под снос сейчас, были признаны аварийными в течение нескольких апрельских дней 2012 года.

- Как только мы поняли, что сможем войти во второй этап программы, активизировали работу с жителями, подстегивая их, - говорит Евгения Исаева.

Официально Жатай был основан в 1948 году, но фактически сформировался на четверть века раньше. Как и в других рабочих поселках Якутии, в нем было очень много старых домов. Однако сейчас поселение, получившее статус городского округа, выглядит весьма современно. Местные жители связывают это преображение с именем Анатолия Кистенева, бессменно возглавлявшего муниципалитет более 20 лет. В 2010-м, отвечая на вопрос, каким он видит Жатай в ближайшем будущем, Кистенев заявил: "Без старых домов". Это будущее фактически наступило.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное

В прошлом году Кистенев не стал выдвигаться на пост главы. Начатое им продолжают люди, как принято говорить, из его команды.

У Жатая, поселка судостроителей и судоремонтников, есть хорошие перспективы. Через год здесь введут в эксплуатацию высокотехнологичную верфь, на стапелях которой ежегодно будут строить до десяти судов для Ленского флота. Это предприятие станет одной из опорных точек развития восточного сектора Арктики.

- Для работников верфи, естественно, запланировано строительство большого жилого дома. Сейчас подыскиваем место и для него. Не исключено, что под стройплощадку будет отведена земля, освободившаяся после сноса какого-либо ветхого здания, - рассказала Евгения Исаева.

Тем временем

В Якутии общая площадь ветхого и аварийного жилья превышает 1,1 миллиона квадратных метров. В соответствии с госпрограммой до 2025 года новоселья справят около 62 тысяч человек.

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