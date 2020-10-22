На Камчатке атомная подлодка успешно атаковала корабли "противника"

В Камчатском крае в рамках плановых тактических учений атомный подводный крейсер атаковал отряд кораблей условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

На полигоне в Охотском море субмарине противостояли противолодочный самолет морской авиации Ил-38, малые противолодочные корабли "Усть-Илимск" и "Холмск", ракетные судна "Смерч" и "Разлив".

Несмотря на активные действия мощной группы соперника, подлодка смогла незамеченной войти в район учения и выпустить по цели четыре торпеды. После атаки, подводный крейсер ушел от преследования с помощью гидроакустических средств.