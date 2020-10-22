На Сахалине двое мужчин украли с рыбзавода 2,5 центнера икры

В Корсаковском районе Сахалинской области двое молодых людей похитили на рыбоперерабатывающем заводе 265 килограммов красной икры.

Преступники пришли на предприятие ночью, взломали замок и вынесли деликатес, общей стоимостью около 930 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу сахалинского УМВД.

В дальнейшем, воры, один из которых уже неоднократно судим, продали весь украденный товар, а деньги потратили.

Свою вину подозреваемые, которым всего 18 и 21 год, признали полностью. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Злоумышленников отпустили под подписку о невыезде.