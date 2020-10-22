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21.10.2020 21:27
Рубрика: Общество

По следам неуловимых

Неудавшаяся лососевая путина может быть связана с температурной аномалией
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
К настоящему моменту за путину-2020 на Дальнем Востоке выловлено 297 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это минимум с 2009 года. И меньше половины от уровня рекордного 2018 года. Учитывая, что на Чукотке, Колыме, в Камчатском и Хабаровском краях путина практически завершена, а промышленный лов недолго продолжится только в Сахалинской области и Приморье, ждать серьезного роста уже не стоит, отметил на рабочем совещании во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Приведут ли последствия прогрева океанических вод к тому, что красная рыба станет дефицитом? Фото: Gettyimages Приведут ли последствия прогрева океанических вод к тому, что красная рыба станет дефицитом? Фото: Gettyimages
Приведут ли последствия прогрева океанических вод к тому, что красная рыба станет дефицитом? Фото: Gettyimages

Как пояснил руководитель департамента анадромных рыб России ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Сергей Марченко, объемы добычи лососей соответствовали прогнозным ожиданиям.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Ценные породы лосося оказались под угрозой исчезновения

- Недолов горбуши в Магаданской области, горбуши и кеты на Чукотке и на Южных Курилах, а также всех видов тихоокеанских лососей на востоке Камчатки нельзя объяснить ни просчетами отраслевой науки, ни особенностями регулирования и ведения промысла. В основе недолова была низкая численность подходов тихоокеанских лососей, - подчеркнул он.

Впрочем, лосось в небольшом количестве подошел не только к российским берегам. И на Аляске по сравнению с 2015-2019 годами вылов тихоокеанских лососей снизился в среднем на 37 процентов, а выловы нерки (за исключением Бристольского залива) и горбуши стали худшими с 1976 года.

По мнению Сергея Марченко, анализ климатических индикаторов показал: на севере Сибири и в сибирских арктических морях фиксировалась мощная температурная аномалия, которая распространилась на восток вплоть до Охотского и Берингова морей. Она повлияла на процессы в воде, в результате чего снизилось количество планктона, которым питаются лососи, выросла их конкуренция за пищу и снизилась выживаемость. Он озвучил и другую гипотезу: на выживаемость лососей повлиял рост в фитопланктоне долей водорослей динофлагеллят, которые в теплых морских водах способны вырабатывать токсины, ведущие к гибели рыб при поедании кормовых объектов.

Так, в 2018 году в Олюторском заливе в подавляющем большинстве горбуша избегала зоны отлова неводов до тех пор, пока шторм не размыл поле токсичного представителя динофлагеллятов. В пределах зоны их массового развития рыбаки отмечали необычное поведение рыбы: вялость, замедленную реакцию на опасность.

Недолов горбуши и кеты нельзя объяснить ни просчетами отраслевой науки, ни особенностями регулирования и ведения промысла

К слову, по одной из версий массовая гибель морских животных на Камчатке тоже связана с "красными приливами". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сейчас у ученых есть уникальный шанс изучить водоросли, поскольку цветение динофлагеллятов происходит в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского.

В отраслевом институте предлагают, во-первых, усовершенствовать подходы к прогнозированию, а во-вторых, обратить внимание на искусственное воспроизводство лососей. Как вариант, создать во ВНИРО подразделение с такой тематикой. Базовым регионом может стать Сахалинская область, где сейчас уже действует 61 рыбоводный завод.

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