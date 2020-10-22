В бурятском психоневрологическом интернате у 143 человек выявили COVID-19

У 143 человек, проживающих в Бабушкинском психоневрологическом интернате Бурятии, обнаружили коронавирусную инфекцию. Из них 43 человека госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу.

В республиканском министерстве социальной защиты населения сообщили, что сейчас в интернате работают только те сотрудники, которые успешно прошли тестирование на коронавирус. За состоянием проживающих постоянно следят. В учреждении проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Больных с температурой изолировали.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи в интернат направили врачей Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Организовано взаимодействие с Роспотребнадзором.

Отмечается, что все бурятские учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов с апреля 2020 года работают в режиме изоляции. Посторонних на их территории не пускают, а персонал работает сменами по две недели. Перед каждым возвращением на работу все сотрудники сдают пробы на вирус.

После вспышки инфекции в доме-интернате началась служебная проверка.