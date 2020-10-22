В Якутии при пожаре в дачном доме погибли два человека

В городе Ленске Ленского района Якутии в четверг ночью при пожаре в дачном доме погибли двое мужчин.

Информация о том, что на территории дачного поселка горит дом, поступила в пожарно-спасательную службу после полуночи. Когда к месту происшествия прибыли пожарные, пламя уже охватило все строение и надворные постройки на общей площади более 70 квадратных метров.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что на пепелище обнаружены тела двух мужчин, личности которых устанавливаются.

В сообщении отмечено, что причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.