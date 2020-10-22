Две громкие темы, связанные с развитием перспективного бизнеса, всколыхнули общественность Приморья в последние недели. Жителей края тревожит экологическая безопасность будущих объектов - морского терминала для транспортировки сжиженного газа в бухте Перевозной и завода минеральных удобрений под Находкой.

О потенциальных газовых проектах в Перевозной (Хасанский район) говорят уже добрый десяток лет. До 2013-го речь шла о заводе СПГ, а теперь компания "Энерго Инвест" из Казахстана предложила идею создания морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов. Вести строительство будет предприятие "Восток ЛПГ", ставшее резидентом свободного порта Владивосток.

Несколько дней назад прошли общественные слушания с использованием онлайн-платформы.

- В течение трех часов приморские экологи пытались объяснить работникам компании-инициатора строительства, что такое оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по закону и почему не имеет к ней никакого отношения ворох технических подробностей, загруженных на никому не известном сайте. А главное, в этом ворохе нет ни слова о заповеднике "Кедровая падь" и нацпарке "Земля леопарда", на чью охранную зону проект уверенно претендует, - рассказывает Анатолий Лебедев, глава бюро региональных общественно-экологических кампаний.

Представленная ОВОС разработана московской компанией. Несмотря на то что ширина санитарной зоны вокруг терминала СПГ должна составлять километр, по проекту ближайшее жилье расположено в 120 метрах, а заповедник - всего в 40.

- Между тем необходимость защиты государственного природного заповедника "Кедровая падь" и нацпарка "Земля леопарда" от вреда, который может быть причинен при реализации крупных промышленных проектов, отмечена в поручении президента России от 25.10.2019. Требуется либо кардинально доработать план строительства, либо рассмотреть альтернативный вариант размещения береговой базы транспортно-перегрузочного комплекса, - считает директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк.

По словам Анатолия Лебедева, нет ответа на вопрос: "Кому и почему именно в Перевозной - бухте, где сконцентрировано самое большое количество трепанга в мире,- понадобился газовый морской терминал?".

- Это место обитания как минимум 30 видов живности, занесенной в Красную книгу. Здесь скопление спизулы, устриц, рядом находится рыбоводный завод, который выпускает молодь в акваторию. В проектных материалах многое не раскрыто. Почему-то нет информации, откуда взяты цифры, нет карт распределения животного и растительного мира на дне, данных о нерестилищах сельди, - недоумевает главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Владимир Раков.

Приморских экологов удивило, что в ОВОС будущего терминала СПГ нет ни слова о заповеднике "Кедровая падь" и нацпарке "Земля леопарда", на чью охранную зону проект претендует

В итоге экологи получили обещание учесть многие замечания. Однако до сих пор непонятно, намерена ли компания обнародовать документы, требуемые положением об ОВОС: обоснование выбора площадки под терминал, анализ экономических и географических альтернатив экологических угроз, источники сжиженных газов и адреса их поставки.

Помимо строительства морского терминала в Приморье планируется к реализации еще один очень крупный и очень спорный проект: завод минеральных удобрений. "Посадить" предприятие планируется под Находкой, в относительной близости от порта Восточный, где идет перевалка угля, и нефтеналивного терминала в порту Козьмино.

Состоявшийся на прошлой неделе координационный совет по проблемам экологии Приморья пришел к выводу, что завод под Находкой строить нельзя. По мнению экспертов, экосистемам территорий и акваторий Японского моря, прилегающим к площадке, будет нанесен непоправимый ущерб. Предприятие станет производить опасную продукцию, а значит, при утечке или взрывах на кону окажутся здоровье и жизни 150 тысяч жителей Находки и близлежащих поселков, чьи дома стоят в зоне риска. Председатель координационного совета, доктор биологических наук Владимир Раков напоминает о случаях серьезных аварий с человеческими жертвами. Одна из самых известных - трагедия на заводе в индийском городе Бхопал, где десятки тысяч жителей погибли из-за утечки ядовитых веществ. И это только часть аргументов.

Исполнительный директор АО "Находкинский завод минеральных удобрений" Виктор Гребенюков сначала заявил, что из всех химических производств выпуск метанола едва ли не самый экологически чистый вариант, а изготовление на предприятии карбамида пока под вопросом. Затем он попытался убедить: город от такого соседства выиграет.

- Сырье будет доступным - "Газпром" ведет в Находку трубу, и наш завод станет ее конечной точкой. Что он принесет региону? Само предприятие даст 1500 рабочих мест, огромные инвестиции и, несмотря на то что мы имеем статус резидента ТОР, порядка 14,5 миллиарда рублей налогов в бюджеты разных уровней, - описывает он перспективы.

По словам Гребенюкова, во время общественных слушаний в мае представители завода получили 110 замечаний, часть приняли в работу. Так, на предприятии установят систему экологического мониторинга, которая станет в автоматическом режиме следить за выбросами. Площадка в Находке имеет сейсмоактивность семь баллов, проектом заложена большая сейсмостойкость, и завод сможет работать при восьмибалльном землетрясении. Свои коррективы внес недавний тайфун "Майсак" с ураганным ветром свыше 40 метров в секунду. Проект рассчитали так, чтобы выдержать 45.

Чтобы доказать общественности безопасность эксплуатации завода, компания по собственной инициативе провела исследования, во время которых специалисты изучили сейсмические, климатические нагрузки, смоделировали риски и их последствия для технологических систем.

Проверить возможный вред для экологии поручили Инженерной школе ДВФУ. Как рассказал замдиректора школы и завкафедрой безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды Валерий Петухов, ученые предварительно оценили антропогенные источники загрязнения атмосферного воздуха самого завода и соседних портов Восточный и Козьмино - по их расчетам, на границе действующей сейчас санитарно-защитной зоны ПДК не будут превышены. Кроме того, просчитали и возможность ситуаций, связанных со взрывами, а также ЧС в результате образования взрывоопасной воздушной смеси из паров метанола и угля.

- Существующие концентрации в 100 раз меньше необходимых для того, чтобы произошел взрыв, - сказал Валерий Петухов.

Пока ученые не видят препятствий для возведения предприятия, но, по их мнению, необходимы более глубокие изыскания.